На земельных участках, включённых в границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Находка», в ближайшие два года будет реализован инвестпроект по добыче нерудных полезных ископаемых. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Создание нескольких песчано-гравийных карьеров в Партизанском муниципальном районе Приморского края позволит привлечь 15,4 млн рублей частных инвестиций.

Предполагается, что совокупные налоговые поступления от разработки месторождений в ближайшие 11 лет составят почти 170 млн рублей.

Кроме того, Правительство расширило перечень видов экономической деятельности, которыми могут заниматься резиденты ТОР «Находка». Теперь туда войдут добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, а также глины и каолина.

ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны.

Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 22 территории опережающего развития. Количество резидентов – 583, объём инвестиций по соглашениям – более 4,6 трлн рублей. При этом уже вложено свыше 1,6 трлн рублей частных инвестиций и создано более 51,8 тыс. рабочих мест.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 7 марта 2017 года №272.