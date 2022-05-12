Оборонное судостроительное предприятие "Севмаш" построит уникальный обитаемый подводный аппарат проекта 03660 для выполнения работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе компании.

"Обитаемый подводный аппарат проекта 03660 создается по заказу ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в интересах ПАО "Газпром". Он будет оснащен прозрачным акриловым прочным корпусом сферической формы и укомплектован уникальным по своим характеристикам погружным оборудованием, комплектом навесного оборудования, гидравлическим манипуляторным комплексом", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что головной исполнитель научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию аппарата - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". Проектирование выполняется с участием конструкторского бюро "СПМБМ "Малахит" и ведущих организаций судостроительной и авиационной отрасли - разработчиков комплектующего оборудования. Экспертно-техническое сопровождение работ обеспечивает Центр подводных исследований Русского географического общества.

По данным пресс-службы, автономность аппарата рассчитана на работу экипажа из двух человек на глубинах погружения до 2 250 м. Он может эксплуатироваться в пресной и морской воде без ограничений районов плавания.

Фото: Пресс-служба "Севмаш". Обитаемый подводный аппарат проекта 03660