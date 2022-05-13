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Более 200 млрд рублей инвестируют в новое производство на территории ОЭЗ под Белгородом

Более 200 млрд рублей инвестируют в новое производство на территории ОЭЗ под Белгородом

13 мая 2022, 15:44
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ОЭЗ ЗЕЛЕНАЯ СТАЛЬ
Отрасль: Металлургия Горнодобывающая промышленность 
Источник: ТАСС

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Более 200 млрд рублей инвестируют в проект по созданию горно-металлургического производства на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) в Белгородской области, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Президент России Владимир Путин в июле 2021 года поддержал идею создать в Белгородской области особую экономическую зону. Отмечалось, что потенциальными резидентами ОЭЗ могут стать "Металлинвест" и Новолипецкий металлургический комбинат.

"ОЭЗ "Зеленая сталь" появится на территории Старооскольского городского округа. Здесь будут созданы все условия для реализации инвестиционного проекта по созданию нового горно-металлургического производства. Реализация проекта предусматривает вложение более 212 млрд рублей инвестиций и создание около 900 новых высокотехнологичных рабочих мест", - говорится в сообщении.

По проекту нового производства на территории ОЭЗ планируют построить завод по обогащению руды, фабрику окомкования и цех по производству горячебрикетированного железа. Заявка на создание особой экономической зоны в Белгородской области и прилагаемые к ней документы поступили для рассмотрения в Министерство экономического развития РФ в конце апреля 2022 года. Как отметили в пресс-службе, развитие ОЭЗ в Белгородской области будет строиться на принципах бережного отношения к сохранению окружающей среды с учетом экологической безопасности жителей региона.

Фото: заводы.рф

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Источник: ТАСС

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