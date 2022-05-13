Как делают кабель "судного дня" на заводе "Кирскабель"?
13 мая 2022, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: АВТОМАТИКА, РОСТЕХ, ЭЛЕКТРОНИКА
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Электротехника
Источник: Ростех
Холдинг «Автоматика» Госкорпорации Ростех ввел в эксплуатацию новый цех по производству машин управления и спецсвязи для силовых структур. Комплексы созданы на базе автомобилей высокой проходимости, оснащены цифровыми системами передачи данных, спутниковой связью и специальным оборудованием.
Новая производственная площадка расположена на территории Калужского электромеханического завода (КЭМЗ). Церемонию открытия посетили губернатор Калужской области Владислав Шапша и первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.
«Ростех уделяет большое внимание модернизации и созданию новых производств. Новый корпус площадью 1,8 тысячи кв. м оснащен передовым оборудованием, необходимым для выпуска средств связи и управления для спецзаказчиков. Это позволит увеличить объемы производства до ста машин в год. Инвестиции в проект составили около 91 млн рублей. Проект реализован в рамках Федеральной целевой программы модернизации и технического перевооружения предприятий ОПК», – сказал генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (работает под брендом «Росэлектроника») Сергей Сахненко.
Основные направления деятельности КЭМЗ – создание информационно-телекоммуникационных систем и комплексов связи специального назначения, производство средств связи с криптографической защитой информации, систем автоматизированного управления.
«Сейчас наша страна находится в достаточно сложной ситуации, но эта сложность нам дает большие возможности для ускоренного развития. На законодательном уровне мы реализуем проекты, которые направлены на увеличение финансирования, предоставление таких преференций, как субсидирование и льготное кредитование. Это поможет нам справиться с новыми вызовами», – отметил первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
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