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Завершена реорганизация в производственном дивизионе "Полимерные изоляторы" ПО "ФОРЭНЕРГО"

Завершена реорганизация в производственном дивизионе Полимерные изоляторы ПО ФОРЭНЕРГО

13 мая 2022, 15:30
Рубрика: Компании
Метки: ФОРЭНЕРГО, ИНСТА
Отрасль: Электротехника 
Источник: ООО ПО "Форэнерго"

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Исторически проект производства полимерных изоляторов развивался на базе двух предприятий ООО «ИНСТА» (г. Москва) и его территориального обособленного предприятия ООО «ИНСТА-СИЛ» (г. Лысьва). В начале 2022 года принято решение о присоединении ООО «ИНСТА» к ООО «ИНСТА-СИЛ». Новая компания сохранила наименование ООО «ИНСТА» и прежнее место нахождения – г. Лысьва Пермского края.

Сегодня ООО «ИНСТА» – российский лидер в сегменте производства подвесной линейной полимерной изоляции, уверенно занимающий второе место по общему объему выпускаемой продукции на отечественном рынке полимерных изоляторов. Предприятием изготовлено и передано в эксплуатацию более 4,5 млн полимерных изоляторов и изолирующих конструкций на различные классы напряжения и механической прочности.

Реорганизация проведена в целях оптимизации организационной структуры управления производственными процессами. Также важнейшей решаемой задачей является увеличение налоговой базы и отчислений в местный бюджет. Создание дополнительных отчислений позволит продолжить проводимую ПО «ФОРЭНЕРГО» политику на поддержку регионов присутствия производственных предприятий Объединения.

 

Компания ООО «ИНСТА» создана в рамках ПО «ФОРЭНЕРГО» в 2005 году. Был успешно реализован инвестиционный проект по серийному выпуску полимерных изоляторов 3 поколения, превосходивших на тот момент по техническим характеристикам и надежности существовавшие аналоги. Основной производственной площадкой для выпуска инновационной продукции в 2007 году становится ООО «ИНСТА-СИЛ» в г. Лысьве Пермского края.

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Источник: ООО ПО "Форэнерго"

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