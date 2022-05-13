Исторически проект производства полимерных изоляторов развивался на базе двух предприятий ООО «ИНСТА» (г. Москва) и его территориального обособленного предприятия ООО «ИНСТА-СИЛ» (г. Лысьва). В начале 2022 года принято решение о присоединении ООО «ИНСТА» к ООО «ИНСТА-СИЛ». Новая компания сохранила наименование ООО «ИНСТА» и прежнее место нахождения – г. Лысьва Пермского края.

Сегодня ООО «ИНСТА» – российский лидер в сегменте производства подвесной линейной полимерной изоляции, уверенно занимающий второе место по общему объему выпускаемой продукции на отечественном рынке полимерных изоляторов. Предприятием изготовлено и передано в эксплуатацию более 4,5 млн полимерных изоляторов и изолирующих конструкций на различные классы напряжения и механической прочности.

Реорганизация проведена в целях оптимизации организационной структуры управления производственными процессами. Также важнейшей решаемой задачей является увеличение налоговой базы и отчислений в местный бюджет. Создание дополнительных отчислений позволит продолжить проводимую ПО «ФОРЭНЕРГО» политику на поддержку регионов присутствия производственных предприятий Объединения.

Компания ООО «ИНСТА» создана в рамках ПО «ФОРЭНЕРГО» в 2005 году. Был успешно реализован инвестиционный проект по серийному выпуску полимерных изоляторов 3 поколения, превосходивших на тот момент по техническим характеристикам и надежности существовавшие аналоги. Основной производственной площадкой для выпуска инновационной продукции в 2007 году становится ООО «ИНСТА-СИЛ» в г. Лысьве Пермского края.