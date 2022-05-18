На производственном предприятии компании NKT в городе Карлскруна (Karlskrona), Швеция, начато производство самой длинной в мире подземной кабельной системы высокого напряжения постоянного тока для партнёров компании - SuedLink, TenneT и TransnetBW.

Компания NKT приступила к производству системы кабелей высокого напряжения постоянного тока на напряжение 525 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена для прокладки на суше на трассе протяжённостью примерно 750 км для коридора SuedLink в Германии. Готовые силовые кабели, изготовленные на заводе в г. Карлскруна в Швеции, будут отправлены в Германию для прокладки и монтажа.

Коридор SuedLink состоит из двух систем силовых кабелей. Компания NKT отвечает за кабельную систему, способную передавать электроэнергию мощностью 2 ГВт, которая станет самой длинной в мире подземной линией кабелей высокого напряжения постоянного тока, проложенной на трассе от г. Брундсбюттель (Brunsbüttel) в земле Шлезвиг-Гольштейн (Schleswig-Holstein) до г. Лайнгартен (Leingarten) в земле Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg).

Линия SuedLink начинается в Северной Германии, где она подключается к электроэнергии, вырабатываемой морскими ветровыми электростанциями, и к соединительной линии NordLink, передающей гидроэнергию из Норвегии в Германию по наземной 525-кВ кабельной системе постоянного тока, которая также предоставлена компанией NKT.

Главный исполнительный директор компании NKT г-н Александр Кара (Alexander Kara) подчёркивает, что силовые кабели для подземной прокладки производятся с особым вниманием к обеспечению экологической безопасности. Два высоковольтных производственных предприятия компании в Карлскруне и Кёльне работают на 100% экологически чистой электроэнергии. Таким образом, гарантируется низкий уровень выбросов CO2 в процессе производства силовых кабельных систем.

Проект SuedLink является заказом «под ключ», это означает, что в дополнение к производству и доставке компания NKT также отвечает за прокладку и монтаж подземных силовых кабелей, а также за заключительные высоковольтные испытания кабельной системы.