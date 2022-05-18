Столичное научно-производственное предприятие (НПП) «Доза» начало серийный выпуск двух новых видов дозиметров, предназначенных для измерения мощности рентгеновского и гамма-излучения, а также радиации на термоядерных установках. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города, Владислав Овчинский.

«Каждое третье предприятие, открытое в столице за последние пять лет, относится к высокотехнологичным производствам. В то же время список наукоемкой продукции, изготавливаемой в городе, ежегодно растет. Например, московский разработчик и производитель систем радиационного контроля с начала этого года запустил серийный выпуск двух новых приборов для измерения ионизирующих излучений. Научно-технический потенциал сотрудников компании играет важную роль в развитии производства и создании высокотехнологичных устройств. Это способствует решению задач, поставленных в рамках Десятилетия науки и технологий», – сказал Владислав Овчинский.

В частности, «Доза» разработала дозиметр импульсного нейтронного излучения, которое возникает при ядерных реакциях. Использование прибора обеспечит радиационную безопасность на крупных термоядерных проектах, реализующихся в рамках государственной программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса».

Также в этом году предприятие приступило к производству дозиметра фотонного излучения. Он позволяет следить за радиационной обстановкой на объектах, связанных с получением, переработкой и использованием радиоактивных материалов.

«Особенность второй разработки заключается в том, что она объединяет в себе возможности сразу нескольких приборов. Устройство может одновременно определять уровень радиации в воздухе, а также радиационную нагрузку на персонал. При этом российские и зарубежные аналоги способны определять только один из этих показателей», – рассказал генеральный директор НПП «Доза» Алексей Нурлыбаев.

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НПП «Доза» – российский разработчик и производитель систем радиационного контроля, имеющий мощную ресурсную базу и уникальный практический и научный опыт. Компания была основана 31 год назад научными сотрудниками НПО «ВНИИФТРИ» – головной организации в области метрологии ионизирующих излучений. Оборудование, разрабатываемое НПП «Доза», востребовано во всех сферах деятельности, связанных с ионизирующим излучением, таких как атомная энергетика, промышленность, медицина, мониторинг окружающей среды, обеспечение безопасности, научные исследования.