Резидент «Сколково» Technored запустит в России импортозамещающее производство сварочной проволоки. Проект, инвестиции в который составят 800 млн рублей, реализуют в партнерстве с «Северсталью». Завод мощностью 7 тысяч тонн продукции в год планируют открыть в конце 2023 года.

Продукция, которая будет выпускаться на предприятии, будет конкурировать с европейскими аналогами, рассказал RB представитель Technored. Сварочную проволоку российского производства будут использовать на предприятиях мосто–, вагоно–, судостроения, автопрома и других отраслей.

«Ранее на рынке большую долю занимал импорт проволоки во всех сферах – от автопрома до магистральных трубопроводов. Сегодня ситуация изменилась, появились драйверы для активизации импортозамещения», – подчеркнул основатель и генеральный директор Technored Артем Лукин.

Стоимость производства, мощность которого составит 7 тысяч тонн продукции в год, оценивается в 800 млн рублей. Партнером и поставщиком сырья (стальной катанки) для предприятия станет «Северсталь».

«Мы планируем обеспечить Technored высококачественным подкатом – для производства конечной продукции. У “Северстали” для этого есть как текущие возможности, так и новые проекты, которые позволят производить катанку более высокого качества», – отметил руководитель направления продуктовых инноваций «Северстали» Дмитрий Манаков.

Technored основана в 2019 году. По собственным данным, за три года работы компания реализовала 117 проектов по внедрению роботизированных систем в России и странах СНГ. Среди клиентов – Сбер, X5 Group, «Газпром», «Норникель» и другие. По итогам 2021 года выручка компании выросла на 50% году к году и составила 200 млн рублей. Общий объем привлеченных Technored средств составляет $1,2 млн, оценка бизнеса – $7,2 млн. 60% в капитале Technored принадлежат ее основателю и генеральному директору Артему Лукину, 15% долей владеет АО «Импакт Капитал».

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