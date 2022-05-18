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"Россети" и Фонд "Сколково" запускают юбилейный конкурс "Энергопрорыв"

Россети и Фонд Сколково запускают юбилейный конкурс Энергопрорыв

18 мая 2022, 09:12
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭНЕРГОПРОРЫВ-2022, ФОНД СКОЛКОВО, РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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Задачами станут поиск и отбор инновационных решений на базе российских технологий и оборудования для ускоренного импортозамещения и создания необходимых условий модернизации и инновационного развития сетевого комплекса. В этом году конкурсу исполняется 10 лет и организаторы рассчитывают привлечь рекордное количество инновационных проектов и разработок по 28 тематикам.

 Приоритетные направления:

  • переход к цифровым подстанциям и цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления;
  • переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления;
  • применение новых технологий и материалов в электроэнергетике;
  • применение сквозных технологий в сетевом комплексе.

К участию приглашаются российские разработчики инновационных комплексов и ИТ-решений, технологические компании, стартапы, проектные команды ученых и инженеров.

Заявки будут приниматься о 30 июня на сайте gridology.sk.ru

За 10 лет участниками конкурса «Энергопрорыв» стали уже более 12 500 команд стартапов, специалистов и ученых, свыше 80 менторов Группы «Россети» и 220 отраслевых экспертов. 45 пилотных проектов реализовано на объектах компании.

Источник: ПАО "Россети"

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