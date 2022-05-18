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18 мая 2022, 09:12
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭНЕРГОПРОРЫВ-2022, ФОНД СКОЛКОВО, РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ПАО "Россети"
Задачами станут поиск и отбор инновационных решений на базе российских технологий и оборудования для ускоренного импортозамещения и создания необходимых условий модернизации и инновационного развития сетевого комплекса. В этом году конкурсу исполняется 10 лет и организаторы рассчитывают привлечь рекордное количество инновационных проектов и разработок по 28 тематикам.
Приоритетные направления:
К участию приглашаются российские разработчики инновационных комплексов и ИТ-решений, технологические компании, стартапы, проектные команды ученых и инженеров.
Заявки будут приниматься о 30 июня на сайте gridology.sk.ru
За 10 лет участниками конкурса «Энергопрорыв» стали уже более 12 500 команд стартапов, специалистов и ученых, свыше 80 менторов Группы «Россети» и 220 отраслевых экспертов. 45 пилотных проектов реализовано на объектах компании.
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