Задачами станут поиск и отбор инновационных решений на базе российских технологий и оборудования для ускоренного импортозамещения и создания необходимых условий модернизации и инновационного развития сетевого комплекса. В этом году конкурсу исполняется 10 лет и организаторы рассчитывают привлечь рекордное количество инновационных проектов и разработок по 28 тематикам.

Приоритетные направления:

переход к цифровым подстанциям и цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления;

переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления;

применение новых технологий и материалов в электроэнергетике;

применение сквозных технологий в сетевом комплексе.

К участию приглашаются российские разработчики инновационных комплексов и ИТ-решений, технологические компании, стартапы, проектные команды ученых и инженеров.

Заявки будут приниматься о 30 июня на сайте gridology.sk.ru

За 10 лет участниками конкурса «Энергопрорыв» стали уже более 12 500 команд стартапов, специалистов и ученых, свыше 80 менторов Группы «Россети» и 220 отраслевых экспертов. 45 пилотных проектов реализовано на объектах компании.