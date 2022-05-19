АО «Мособлэнерго» с начала года заменило 17,6 км проводов ЛЭП в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей «проблемных» округов Подмосковья. Всего в 2022 году запланировано заменить 74,3 км проводов линий электропередачи.

Вместо устаревших неизолированных проводов энергетики произведут монтаж СИП - самонесущих изолированных проводов, повышающих надежность работы электросети и позволяющих сокращать потери при передаче электроэнергии.

Также по программе повышения надежности электроснабжения потребителей Московской области на ЛЭП запланирована замена 554 опор. На сегодняшний день смонтировано 40 конструкций. Помимо этого, в регионе планируется расчистка от древесно-кустарниковой растительности 31,4 га охранных зон вдоль ЛЭП, строительство 30,4 км новых линий электропередачи, реконструкция 27 и строительство 26 новых трансформаторных подстанций.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей выполняются АО «Мособлэнерго» под контролем Министерства энергетики Московской области в 21 «проблемном» округе. Среди них: Раменское, Домодедово, Ступино, Пушкино, Щелково, Чехов, Егорьевск, Красногорск, Истра, Орехово-Зуево, Люберцы, Одинцово, Солнечногорск, Клин, Электрогорск, Зарайск, Кашира, Воскресенск, Дубна, Мытищи, а также Ленинский городской округ.