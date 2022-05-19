По приглашению и при непосредственном содействии Россотрудничества руководители кабельного направления ГК «Оптикэнерго» Рашид Абаев (СКО) и Юрий Бадьин (ЭМ-Кабель) посетили дружественную России республику Алжир с целью переговоров о возможном сотрудничестве.

Алжир – одна из крупнейших стран Африки и арабского мира. У России с Алжиром очень хорошие отношения, уходящие своими корнями еще в советскую эпоху. В далекие пятидесятые годы ХХ века Советский Союз однозначно и бескомпромиссно встал на сторону Алжира в борьбе с французскими колонизаторами.

Планируемый для создания «Русский дом в Алжире» кроме культурно-просветительской функции намерен стать катализатором укрепления экономических и дипломатических связей между Алжиром и Россией. Он выступит в качестве площадки для поиска и налаживания контактов между российскими и алжирскими компаниями. Эта инициатива исходит от главы Россотрудничества Е.А. Примакова.

Саранской делегации за 5 плодотворных дней работы удалось посетить кабельные заводы Алжира, познакомиться с ассортиментом и оборудованием, понять специфику работы и возможного взаимодействия.

Руководители предприятий приняли участие в Экономическом форуме, проходившем в северо-африканской столице. В рамках форума прошли очень теплые и информативные переговоры с послом России в республике Алжир.

Кроме того, на форуме торжественно был подписан четырехсторонний Меморандум о будущем взаимовыгодном сотрудничестве между компанией GISB ELECTRIC GROUP, которая является одним из ведущих производителей электрооборудования в Африке, Россотрудничеством и компаниями Сарансккабель-Оптика и ЭМ-КАБЕЛЬ. Целью настоящего Меморандума о взаимопонимании является создание добросовестной основы между Сторонами для будущего взаимовыгодного сотрудничества. Стороны согласны работать совместно и скоординировано для достижения индивидуальных желаний каждой стороны и коллективных желаний партнерства.

В этот же период Алжир посетил Глава МИД России С.В. Лавров, который подчеркнул в своем выступлении, что Алжир не стал участвовать в антироссийской санкционной истерии, а напротив решил вывести наши отношения на новый уровень. В Алжире Лаврова приняли президент страны Абдельмаджид Теббун и министр иностранных дел Рамтан Ламамра. Согласно официальной информации МИД России, обсуждались вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Руководство ГК «Оптикэнерго» благодарят компанию Россотрудничество, и выражает личную благодарность Гехову Мурату Лалюковичу, Кочерыжко Валерию Викторовичу и Суюнову Замиру Султановичу за содействие и плодотворную работу. Директора предприятий удовлетворены поездкой, продумают варианты взаимодействия и намечают дальнейшие планы встреч и сотрудничества.