«Москабельмет» продолжает расширять свою деятельность. И теперь у группы компаний появилось еще одно структурное подразделение! Новая компания занимается разработкой и внедрением программных продуктов для бизнеса.

Обработка входящей электронной корреспонденции роботом, контроль параметров технологического процесса через современную СКАДА-систему, общение с клиентами посредством Telegram-бота, автоматическое планирование производства, запрос и согласование заявления на отпуск через информационную систему управления предприятием — всё это стало для «Москабельмет» обыденными вещами. ИТ-служба предприятия за последние два-три года внедрила в свои процессы огромное количество цифровых решений, которые делают работу проще и удобнее, а также, что самое важное, обеспечивают комфорт клиентам «Москабельмет».

«Но мы хорошо понимаем, что далеко не везде в России можно ощутить всю мощь цифровизации так, как это чувствуется в районе Второй Кабельной улицы. Нам стало интересно, как цифровые решения, которые мы используем, могли бы помочь при организации эффективного производства и бизнеса в тех секторах отечественной экономики, которые отличаются от производства кабельно-проводниковой продукции. Так мы пришли к выводу, что в «Москабельмет» назрели структурные изменения и нам нужен самостоятельный субъект в ИТ-индустрии. Такой, который бы специализировался на b2b-решениях, доступных каждой российской организации и при этом отвечал современным требованиям стопроцентного импортозамещения», — комментирует генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков.

Результатом этого решения стало рождение еще одного структурного подразделения ГК «Москабельмет»: 5 мая 2022 года была официально зарегистрирована новая компания — «МосИТЛаб». По любым вопросам связаться с ее представителями можно по электронной почте: info@mositlab.ru . Компания профилирована только на разработку и внедрение программных продуктов для бизнеса. Вот ее основные компетенции:

системы, построенные на базе 1С;

системы управления и контроля технологическим оборудованием;

роботы;

искусственный интеллект;

веб-разработка и мобильные приложения;

системная интеграция и сопровождение внедренных программных продуктов.

Главная миссия компании «МосИТЛаб» — внести свой вклад в повышение эффективности российского производства, таким образом помогая решать задачи государственного уровня.

Желаем ей активного развития, эффективной и эффектной работы, а сотрудникам компании — вдохновения, новых идей и их успешной реализации в кратчайшие сроки!