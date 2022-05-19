В Хабаровском крае начала работу в тестовом режиме новая горно-обогатительная фабрика ООО «Геопроминвест», расположенная на площадке «Солнечный» ТОР «Комсомольск». Предприятие специализируется на переработке отходов бывшего Солнечного ГОКа в медный и оловянный концентрат. После пуско-наладки всех технологических процессов здесь ежегодно будет перерабатываться до двух млн тонн хвостов.

На техногенном месторождении находится порядка 30 млн тонн хвостов – прямых отходов обогащения полезных ископаемых, пояснил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. По оценкам экспертов, запасы в отвалах сейчас составляют около 130 тысяч тонн меди и 57 тысяч тонн олова. Их разработку ведет компания «Геопроминвест», которая для этого построила на базе хвостохранилища горно-обогатительную фабрику.

На объекте запланировано строительство очистных сооружений, пылеулавливающих устройств с системой орошения территории хранения отвальных отходов и прочего оборудования для поддержания экологии. При завершении работы комбината предусмотрена рекультивация нарушенных земель, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.