Выдано разрешение на строительство корпуса в жилом комплексе «Символ». Об этом 19 мая сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

«Компания «Донстрой» получила разрешение на строительство корп. 20 в составе жилого комплекса «Символ». Объект возводится по адресу: ул. Золоторожский Вал, вл. 11, стр. 63 (ЮВАО). Документация действительна до 17 мая 2026 года», - говорится в сообщении.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, которую цитирует пресс-служба, новый корпус будет состоять из четырех секций переменной этажности от 22 до 25 этажей, объединенных двухуровневой подземной автостоянкой. Жилая часть включает в себя 748 квартир. Подземный паркинг будет рассчитан на 286 машиномест. Также будет дополнительно создано 35 парковочных мест на придомовой территории.

«Новостройку из монолитных железобетонных конструкций площадью более 66 тыс. 200 кв. м возведут в районе Лефортово. После получения от застройщика извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок объекта», - приводятся в сообщении слова председателя столичного комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) Игоря Войстратенко.

Так, на первых этажах корпуса предполагается разместить офисы для сдачи в аренду и коммерческие помещения для размещения социально-бытовых объектов. Кроме того, в доме планируется открыть детский сад с группами полного дня. Дошкольное учреждение будет способно принять до 100 детей в возрасте от трех до семи лет.

«В рамках благоустройства планируется установить детские площадки и малые архитектурные формы. Кроме того, на территории жилого комплекса разбит ландшафтный парк «Зеленая река» длиной 2 км для прогулок и занятий спортом», - пояснила Пятова.

Как подчеркнул глава Мосгосстройнадзора, ведомство по поручению мэра Москвы Сергея Собянина уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах. «С начала года было выдано семь разрешений на строительство многоквартирных домов в ЮВАО. Все стройки находятся под надзором комитета, инспекторы проводят проверки объектов с привлечением сотрудников подведомственного Центра экспертиз», - добавил Войстратенко.

В пресс-службе напомнили, что жилой комплекс «Символ» строится на территории бывшей промзоны завода «Серп и молот». В эксплуатацию введено 13 корпусов общей площадью почти 400 тыс. кв. м. Проект предполагает множество объектов социальной и коммерческой направленности, а также отличается высоким уровнем безопасности и комфорта.