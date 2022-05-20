Компания Lütze (Friedrich Lütze GmbH), специализирующаяся в области автоматизации, оптимизировала линейку кабелей управления и кабелей сервоприводов марки Superflex с утвержденным диапазоном температур до 90°C, допустив использование более высоких нагрузок без необходимости изменения поперечного сечения кабеля.

Кабели управления с полиуретановой оболочкой на номинальное напряжение 300 В и 1000 В, рассчитанные на температуру 90°C, являются новыми продуктами в ассортименте компании Lütze. Кабели сервоприводов, оптимизированные для использования в системах Siemens и Bosch-Rexroth, также специфицированы для более высокого температурного диапазона. В конструкциях новых кабелей Lütze Superflex не только используются материалы более высокого качества, они не только рассчитаны на более высокую допустимую токовую нагрузку без необходимости изменения их поперечного сечения, но они также могут эксплуатироваться при температуре 90°C в соответствии с американскими стандартами NEC и NFPA 79 благодаря сертификации UL. Стандарт NFPA 79 (National Fire Protection Association - Национальная ассоциация противопожарной защиты) эквивалентен европейскому стандарту EN 60204-1. Эффект особенно заметен при сечениях между 1 мм2 и 2,5 мм2, что соответствует эквивалентам AWG - от AWG 18 до AWG 14.

Поскольку применение новых материалов позволяет использовать кабели при температуре 90°C вместо 75°C, как определено в стандарте NFPA 79, можно увеличить допустимую токовую нагрузку на 100 процентов, например, с 7 до 14 А, когда используется диаметр кабеля AWG18. Это обеспечивает более высокую эксплуатационную безопасность.

Новые кабели Lütze Superflex пригодны для эксплуатации в кабель-каналах повышенной гибкости, при этом для неэкранированных кабелей допускается кручение 60°/м и 30°/м для экранированных кабелей.

В зависимости от установленного стандартом диапазона токовой нагрузки потребители имеют возможность использовать кабели меньшего сечения для своих областей применения. Помимо снижения затрат на материалы, это обеспечивает экономию пространства в кабель-каналах или возможность использования кабель-каналов меньшего диаметра.