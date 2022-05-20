На заводе «Электрокабель» Кольчугинский завод» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) установлен новый вакуумный сушильный шкаф для лаборатории участка электронно-лучевого модифицирования изоляции (ЭЛМИ). Стоимость оборудования составила более 1,8 млн рублей.

Термошкаф используется для сушки образцов изоляции и оболочки готовых кабелей при испытании на стойкость к воздействию агрессивных сред: При проведении исследования фрагмент материала взвешивается, затем погружается в растворитель. По истечении времени образец высушивается в сушильном шкафу и вновь взвешивается. Разница в весе до и после испытания определяет долю материала, стойкую к мегаагрессивной среде. Этот показатель должен соответствовать установленным для изделия нормам.

«С вводом в эксплуатацию новой установки мы сократили время испытания кабеля в два раза: с 12 до 6 часов. Кроме того, новый термошкаф является взрывозащищенным, что значительно повышает безопасность испытаний для персонала», – отметил заместитель директора по технологии АО «ЭКЗ» Дмитрий Смирнов.

Сушильный шкаф используется также при проведении опытных работ с новыми материалами для производства кабелей. Это позволяет определить новые области применения готовых изделий.