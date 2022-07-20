Ремонт участка автомобильной дороги М-7 "Волга"

В Можгинском районе будет отремонтирован участок автомобильной дороги, сообщает RosTender.info. Заказчиком выступает Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства».

Согласно документации тендера, местом выполнения работ является участок автомобильной дороги М-7 «Волга» км 78+000 – км 86+000, расположенный на юго-западе Удмуртской Республики на территории Можгинского района. Дорога относится ко второй технической категории. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 8000 м.

Источник финансирования реализации проекта федеральный бюджет за счёт средств Федерального дорожного фонда. Контракт с победителем заключается на сумму 1,203 млрд рублей. Заявки на участие принимаются до 11 августа.

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