Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» в рамках подготовки своих объектов к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. завершили капитальный ремонт электрооборудования на подстанции (ПС) 110/10 кВ «Кабельная». Данный энергообъект обеспечивает электроэнергией бытовых потребителей, несколько сельскохозяйственных и промышленных предприятий Марпосадского района, а также части г. Мариинский Посад.

Ремонтные бригады чувашских энергетиков провели на ПС 110/10кВ «Кабельная» целый комплекс мероприятий. В частности, были проведены работы по капитальному ремонту секций шин 110 кВ, двадцати двух разъединителей 110 кВ и четырех разъединителей 10 кВ, четырех масляных выключателей 10кВ. Заменены железобетонные плиты перекрытия кабельных каналов. Также произведен текущий ремонт силовых трансформаторов Т-1 и Т-2, трех выключателей 110 кВ и другого оборудования. Сметная стоимость работ составляет 2 млн рублей.

Ремонтная кампания в филиале «Чувашэнерго» ведется в соответствии с графиком. Своевременное и качественное выполнение ремонтов способствует поддержанию надлежащего уровня надежности электросетевого оборудования, предотвращению отказов оборудования, обеспечению бесперебойного электроснабжения всех потребителей.