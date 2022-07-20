«Россети Северный Кавказ» за шесть месяцев текущего года отремонтировали 59,1 км линий электропередачи (ЛЭП) 0,4/110 кВ в Карачаево-Черкесии.

Работы выполнены специалистами филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» в рамках подготовки энергообъектов к работе в предстоящий осенне-зимний период для обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей.



Энергетики заменили 286 изоляторов, очистили от древесно-кустарниковой растительности 23,1 га в охранных зонах ЛЭП. Кроме этого, в распределительных сетях 0,4/10 кВ завершен ремонт 11 трансформаторов и 97 трансформаторных пунктов.



В плановом режиме также проводится ремонт и техническое обслуживание подстанций 110/6 кВ. В частности, значительный объем ремонтных работ проведен на подстанциях «Преградная», «Хабез», «Усть-Джегута», «Кубанская», «Кавказская», «Горная», которые снабжают электроэнергией около 60 тысяч потребителей в Урупском, Хабезском, Усть-Джегутинском, Карачаевском, Прикубанском районах республики.



Всего в рамках подготовки к ОЗП в течение года будет произведен ремонт 139 км линий электропередачи различного класса напряжения, заменено почти 1 200 изоляторов, расчищено 32,3 га просеки в охранных зонах ЛЭП.



Напомним, на выполнение мероприятий ремонтной программы «Россети Северный Кавказ» направят 185,8 млн рублей, что почти на 9 % больше, чем в 2021 году.