Переработкой масличных культур займутся в Курской области

ООО «Курскагротерминал» построят маслоэкстракционный завод - первое предприятие в регионе, где будут перерабатывать сою. Проектную документацию и результаты инженерных изысканий объекта рассмотрела Главгосэкспертиза России.

Крупнейший в Черноземье производственно-логистический комплекс возводится в Касторенском районе Курской области в составе международной агропромышленной группы ГК «Содружество». На маслоэкстракционном заводе КАТ2, по проектной документации которого выдано положительное заключение госэкспертизы, будут хранить и перерабатывать семена масличных культур, в том числе соевых бобов, подсолнечника, рапса, льна и рыжика. По соевым бобам мощность предприятия составит до 3000 тонн в сутки. В качестве продукции завода предусмотрены подсолнечные масло, шрот и лецитин, лузга подсолнечника (гранулы), соевые масло, шрот, оболочка и лецитин, а также льняные масло и шрот.

Технические решения приняты на основании исходных данных, представленных производителем оборудования, – китайской фирмой «MYANDE» Group Co., Ltd. Оборудование укомплектуют контрольно-измерительной аппаратурой, приборами и средствами автоматизации и аварийного оповещения. Технологические процессы на заводе будут полностью автоматизированы.

«Проектировщики совместно с экспертами конкретизировали проектные решения по обеспечению мер по взрывопредупреждению и защите персонала маслоэкстракционного завода в Курской области, наблюдающего за технологическим процессом», - добавил Александр Солошенко, главный специалист отдела объектов производственного назначения Управления объектов энергетического комплекса и производственного назначения Главгосэкспертизы России.

Проектной документацией предусмотрено строительство производственных корпусов завода, складов масла, силосов, норийных вышек, эстакад и инженерных сооружений.

Генпроектировщик объекта – ООО «Полевой».

Фото: ООО «СПЕЦМОНТАЖ»