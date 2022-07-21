Росавтодор продолжает развивать участки трассы М-7 «Волга» в составе скоростного маршрута М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство надземных пешеходных переходов в разных уровнях на участке км 861 – км 987.



В целом более 300 км федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга», проходящей по территории Татарстана, включены в скоростной транспортный маршрут М-12 Москва – Казань – Екатеринбург.

«Для обеспечения безопасности движения и доведения до нормативных параметров, соответствующим нормам первой категории, на отдельных участках автомобильной дороги М-7 проводится реконструкция, капитальный ремонт и строительство новых объектов дорожной инфраструктуры. Так, на участке км 861 – км 987 предусмотрено строительство 22 надземных пешеходных переходов в местах концентрации пешеходного движения», – рассказал Тимофей Петренко, главный эксперт проекта Отдела комплексной экспертизы Южного филиала Главгосэкспертизы России.

Участки строительства расположены в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском муниципальных районах Республики Татарстан.



В проектируемых надземных пешеходных переходах предусмотрена установка лифтов грузоподъемностью 630 кг для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, на всем пути следования пешеходов установят полиуретановые тактильно-контрастные и тактильно-рельефные наземные указатели.



Проектной документацией также предусмотрено обустройство остановочных пунктов общественного транспорта, установка новых дорожных знаков, устройство габаритных ворот и участков барьерного и перильного ограждений.



Работы проводятся в рамках федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай», входящего в состав транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.



Заявитель – ФАУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства». Генеральный проектировщик – ООО «Мостпроектстрой».



Фото: Росавтодор