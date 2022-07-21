В Челябинске запустят производство твердосплавного инструмента

Передовое производство твердосплавного инструмента, крайне востребованного предприятиями авиационной, ракетно-космической отраслей, машиностроения запустит в Челябинске компания "ЧКЗ-Инструмент". Вложения в проект составят 708,4 млн рублей, говорится в четверг в сообщении министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.

"Челябинская компания "ЧКЗ-Инструмент" налаживает выпуск специальных стержней и твердосплавных инструментов. Запустить производство твердосплавного инструмента планируется уже в этом году, а к следующему году начнется выпуск твердосплавных стержней. Такая продукция крайне востребована предприятиями авиационной и ракетно-космической отраслей, атомного машино- и двигателестроения", - сказано в сообщении.

Уточняется, что новое производство будет основано на наиболее современной технологии, с применением вакуумно-ионных установок, печей с программным управлением и пятикоординатных обрабатывающих центров.

По данным министерства, при общей сумме инвестиционного проекта в 708,4 млн рублей по программе Фонда развития промышленности "Приоритетные проекты" предприятие получит 556,4 млн рублей на семь лет под 1% годовых.

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