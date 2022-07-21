Компания «Россети Урал»-«Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») подвела промежуточные итоги выполнения ремонтной кампании 2022 года. По данным за первые полгода, предприятие завершило 61% запланированных на год работ по капитальному и текущему ремонту электротехнического оборудования, зданий, сооружений, а также обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики.

Так, за 6 месяцев энергетики на 75% реализовали план капитального ремонта воздушных линий электропередачи 35-110 кВ, на 65% – низковольтных воздушных сетей 0,4-20 кВ, половину от запланированного объема кабельных линий электропередачи.

Традиционно в летний период проводятся активные работы в городских центрах электропитания. К июлю 2022 года компания «Россети Урал»-«Екатеринбург» выполнила ремонты в 34 трансформаторных и распределительных пунктах (это более 64% от годового плана).

Выполнена половина комплексных ремонтов подстанций 35-220 кВ. Специалисты «Россети Урал»-«Екатеринбург» провели в соответствие с графиком полугодия работы по восстановлению системы релейной защиты и автоматики.

Напомним, в 2022 году энергетики «Россети Урал»-«Екатеринбург» проведут капитальный ремонт более 14 км воздушных линий электропередачи уровня напряжения 0,4-20 кВ и более 17 км 35 кВ и выше, а также 16 км кабельных линий электропередачи 0,4 кВ и выше.

Основная часть программы ремонтов, направленная на повышение надежности электроснабжения екатеринбургских потребителей, будет выполнена в течение лета. Это позволит подготовить электросетевой комплекс города к успешному прохождению осенне-зимнего периода. Всего в компании на 2022 год программа ремонтов и технического обслуживания запланирована в объеме 407,4 млн рублей.