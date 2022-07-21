Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Бурятию отметила работу региона над снижением негативного влияния на озеро Байкал.

«Команда губернатора вместе с федеральным центром предпринимает все возможные усилия. Составлен список из очистных сооружений, которые на сегодняшний день нуждаются в модернизации, а в каких-то населённых пунктах их и не было никогда. Такой список сегодня составляет 21 сооружение по всей республике», – сообщила Виктория Абрамченко.

Старые сооружения, построенные ещё в 1970-х годах, не отвечали современным требованиям. Их реконструкция позволит улучшить экологическую ситуацию и обеспечить полную очистку стоков, попадающих в Байкал. Вице-премьер побывала на одном из таких масштабных объектов, который вошёл в федеральный проект сохранения озера Байкал. Он будет включать все современные технологии очистки стоков, поступающих от Улан-Уде.

«Комплекс большой как с точки зрения технологий, так и затрат из федерального бюджета. Даже в непростое время нашли средства на этот объект. Он будет стоить в целом около 12 млрд рублей, первый транш в 7 млрд рублей уже выделен. Коллеги идут в графике, несмотря на то, что существуют санкции на оборудование. Мы бы хотели, чтобы применялось отечественное оборудование, но если нет – из дружественных стран заменим обязательно. Этот объект хотелось бы увидеть уже в конце 2024 года. Если это будет в I квартале 2025 года – тоже хорошие сроки», – отметила Виктория Абрамченко.

Вице-премьер и глава Бурятии Алексей Цыденов проинспектировали ход реконструкции правобережных очистных сооружений.

«Первые очистные в Выдрино мы уже сдали. Самые масштабные очистные – это, безусловно, в Улан-Удэ, и мы по ним работаем», – подчеркнул Алексей Цыденов.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию сооружения первого пускового комплекса (блок механической очистки, радиальные песколовки), осуществляющие функцию механической очистки сточных вод, построено здание воздуходувной станции, запуск которой предусмотрен во втором пусковом комплексе. В период с 2019 по 2020 год построены блок фильтров доочистки, блок УФ-обеззараживания, блок биореакторов доочистки, осуществляющие функцию доочистки и обеззараживания.

До декабря 2023 года предусмотрено строительство и запуск линии биологической очистки, сооружений доочистки сточных вод, сооружений по обработке осадка сточных вод, сооружений обеззараживания сточных вод и вспомогательных сооружений. После запуска первой линии очистки существующая линия очистных сооружений переключается на вновь построенную, а на её месте строится вторая линия со сроком ввода декабрь 2024 года.

В результате реконструкции по первому этапу второго пускового комплекса производительность очистных сооружений составит 130 тыс. куб. м в сутки с возможностью доведения производительности до 185 тыс. куб. м в сутки на втором этапе, строительством третьей технологической линии производительностью 55 тыс. куб. м в сутки.

Срок выполнения строительно-монтажных работ запланирован на конец 2024 года. Очистные сооружения будут обновлены впервые с 1984 года. Реконструкция очистных сооружений позволит сократить объём загрязнений, попадающих в озеро Байкал, и защитить его экосистему.