Крым готов стать транзитным регионом для подачи электроэнергии в Херсонскую и Запорожскую области по линиям, которые были взорваны в 2015 году, а после начала спецоперации - восстановлены, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"Восстановлены опоры высоковольтных ЛЭП, связывающих Херсонскую область и Крым, которые были взорваны террористами в 2015 году. <...> Хочу поблагодарить специалистов Министерства энергетики России за оперативную и качественную работу. Крым готов при необходимости стать транзитным регионом для подачи электроэнергии нашим соседям на освобожденных территориях", - написал Аксенов.

Он отметил, что такое сотрудничество - важный шаг к экономической интеграции освобожденных территорий в Российскую Федерацию, воссозданию единого хозяйственного комплекса, который существовал на протяжении нескольких веков на землях юга России.

Ранее в Крыму запустили работу двух восстановленных линий электропередачи, которые соединят энергосистемы России, Херсонской и Запорожской областей, мощность перетока составит около 600 МВт. Эти линии были подорваны 22 ноября 2015 года украинскими диверсантами после воссоединения Крыма с Россией, ситуацию с энергоснабжением полуострова удалось нормализовать за счет того, что РФ построила энергомост из Кубани через Керченский пролив мощностью 400 МВт, а также Балаклавскую ТЭС в Севастополе и Таврическую ТЭС в Симферополе.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. В настоящее время вся территория Херсонской области и частично Запорожской находится под контролем ВС РФ, там постепенно восстанавливается мирная жизнь, чему Киев пытается помешать - так, в июле украинская сторона перекрыла газопровод, от которого запитана Запорожская область, и сейчас снабжение восстанавливается с российской стороны через Донбасс.