Глубоководный район морского порта Архангельск может стать одним из ключевых элементов Северного морского пути в новых экономических условиях, заявил в пятницу глава Архангельской области Александр Цыбульский в ходе совещания по развитию инвестиционного потенциала арктического региона, которое провел министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"В новой экономической ситуации значение архангельского порта значительно возросло. Глубоководный район порта может стать ключевым элементом в инфраструктуре Северного морского пути, развитие которого сейчас - стратегическая задача, поставленная президентом. Кроме того, транспортно-логистический потенциал области дополняется имеющимися у нас компетенциями в сфере судостроения и судоремонта", - привела пресс-служба администрации региона слова Цыбульского.

На совещании была представлена информация о разработке комплексного плана по развитию Архангельского транспортного узла и проекте строительства глубоководного района морского порта Архангельск. Суммарная проектная мощность глубоководного порта составит 37,9 млн тонн в год. Для реализации проекта необходимо строительство железной дороги протяженностью 70 км и 50 км автомобильной дороги. Суммарный объем капитальных затрат по проекту превышает 150 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать в регионе 2,8 тысячи рабочих мест.

Создание нового глубоководного района порта включено в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

Губернатор отметил, что машиностроение формирует 11,7% ВРП региона. И эта доля может возрасти. "Если раньше ремонт судов осуществлялся большей частью за рубежом, теперь эти работы выполняют отечественные верфи. Поэтому сейчас поддержка проектов по направлениям судостроения и судоремонта особенно актуальна", - цитирует его пресс-служба. Рост потребности в доковом ремонте арктического флота в Архангельске в ближайшие годы вырастет в 2,5 раза, что потребует приобретения как минимум одного дока мощностью 9 000 тонн. На совещании обсуждались варианты финансирования строительства новых доков при поддержке государства.

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