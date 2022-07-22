Подведение электросетей к алмазным месторождениям и горно-обогатительным комбинатам в Архангельской области повысит рентабельность производства, сказал в пятницу журналистам глава региона Александр Цыбульский после совещания по развитию инвестиционного потенциала арктического региона, которое провел в Архангельске министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В настоящее время предприятия работают на мазуте и дизельном топливе.

"Говорили о проекте, который сейчас крайне важен - о подведении электросетей, чтобы перевести производство на электроэнергию. Сегодня оно работает на мазуте, на дизельном топливе, что с учетом доставки серьезно удорожает процесс себестоимость производимой продукции. С другой стороны понимаем, что все механизмы западного производства, и с учетом политики, проводимой недружественными стран против нас, уже появляются проблемы с поставкой компонентов, с обслуживанием этих машин. - сказал Цыбульский. - И было бы крайне важно на два наших горно-обогатительных комбината - Гриба и Ломоносова - подвести электроэнергию. Для нас это существенное увеличение рентабельности производств".

Также это позволит решить проблему с электричеством в Мезенском и Лешуконском районах, где частично отсутствует централизованное электроснабжение.

"С другой стороны - это решение социальных проблем в части того, что в Лешуконском и Мезенском районах может появиться электричество, - добавил глава. - Обсудили, какие могут быть механизмы, здесь есть варианты концессионного решения этой проблемы или прямого субсидирования, будем дальше вместе работать."

В Архангельской области два месторождения алмазов: им. Ломоносова и им. Гриба. Месторождение алмазов им. Гриба в Мезенском районе является одним из крупнейших в мире, занимая четвертое место по запасам в России и седьмое - в мире.