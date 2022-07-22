Новое литейно-кузнечное производство крупных заготовок и деталей для топливно-энергетического комплекса будет создано в Челябинске. Проект находится на стадии подготовки технико-экономического обоснования, сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли Михаил Иванов.

"Обсудили дальнейшие планы по реализации проекта создания литейно-кузнечного производства крупных заготовок, которых сегодня в стране нет, поэтому будем вместе с компанией ["Конар"] работать над реализацией этих масштабных задач. Сейчас мы находимся в стадии подготовки технико-экономического обоснования и инвентаризации механизмов поддержки, которые смогут улучшить экономику этого проекта, чтобы инвестор мог принять решение о его реализации", - сказал Иванов в ходе рабочей поездки на предприятие промышленной группы "Конар" в Челябинске.

По словам исполнительного директора АО "Конар" Тараса Крокоса, изделия будущего производства будут предназначены для нефтегазовой отрасли, энергетического машиностроения, турбиностроения. "Основа - это нефтегазовый комплекс", - отметил он.

Исполнительный директор добавил, что новое производство поможет заместить зарубежную продукцию. "Мы являемся поставщиками заготовок, корпусных деталей для предприятий, которые делают конечный продукт. Раньше это все закупалось за границей, сейчас мы освоили эти компетенции", - пояснил Крокос. Он уточнил, что завершить подготовку технико-экономического обоснования планируется в течение полугода, после чего можно будет говорить о сроках запуска и масштабах производства.

Замминистр промышленности и торговли РФ Михаил Иванов подчеркнул, что "Конар" с прошлого года участвует в программе по созданию оборудования для снижения природного газа. По его словам, компания реализует проект по созданию пожарного насоса, который используется на заводах по производству СПГ. Общий объем государственной поддержки составит примерно 215 млн рублей. Как уточнили в пресс-службе Минпромторга, господдержка проекта осуществляется в рамках проекта субсидирование части затрат на проведение НИОКР.

"Конар" - промышленная группа, обладающая компетенциями в отрасли нефтегазового машиностроения, производства сложных металлоконструкций, комплексного инжиниринга, а также в области изготовления сложных крупногабаритных отливок и поковок.

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