За неполных три дорожно-строительных сезона на отрезке от п.Лесково до примыкания на д.Стризнево (км 14 – км 35) устроено земполотно, уложены водопропускные трубы. На нескольких участках начата укладка дорожной одежды, ведется переустройство коммуникаций.

В рамках реконструкции участка предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос движения с разделением транспортных потоков. Наряду с барьерным ограждением, здесь установят линии электроосвещения, уложат тротуары, установят автопавильоны, светофоры и дорожные знаки.

Также в составе объекта — четыре моста через реки Ема и Пудега, а также путепровод, который является частью разворотной петли. Мосты возводятся для разделения потоков транспорта встречных направлений. В данный момент они готовы на 80%. Что касается путепровода, то он исключит небезопасный левый поворот на участке с высокой интенсивностью движения и ограниченным обзором, обеспечив комфортный проезд из п.Сосновка в направлении Вологды.

Полностью завершить работы планируется к концу 2023 года.

Протяженность трассы А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола» в границах Вологодской области составляет 327 км. Трасса — одна из самых загруженных в области. Интенсивность движения на отдельных ее участках достигает 35 тыс. автомобилей в сутки. Дорога соединяет областную столицу и промышленный центр Череповец с Ленобластью. На данный момент 24 км указанной трассы на участке Вологда-Череповец уже переведены в четырехполосное исполнение.