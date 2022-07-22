В Кузбассе построят две автомобильные дороги, сети водоснабжения, водоотведения и электроснабжения туристического центра «Новый Шерегеш». Мероприятия будут реализованы на средства субсидии, предоставленной региону Минстроем России.

Комплексный туристический проект «Новый Шерегеш» - это всесезонный гостиничный и горнолыжный комплекс, располагающийся в самом центре известного курорта, рядом с основными горнолыжными трассами.

Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры осуществляется Минстроем России в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».

«Шерегеш уже много лет пользуется огромной популярностью у туристов. Курорт является круглогодичным и с каждым годом в Горную Шорию приезжают все большее количество любителей зимних видов спорта. Только за горнолыжный сезон 2021-2022 годов там отдохнули почти 2,2 миллиона человек. Сегодня очень важно обеспечить комфортный и удобный подъезд к горнолыжному комплексу. Это позволит привлечь большее количество туристов и в целом - значительно увеличить возможности для развития туристического потенциала региона», - отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.

Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» занимает лидирующие позиции в туристических рейтингах. Особенность горнолыжного курорта - особый мягкий снег «пухляк», обеспечивающий качество катания, и продолжительный сезон с начала ноября до апреля.

В 2021 году Шерегеш отпраздновал свое 40-летие. В 1981 году были запущены первые трассы, в 1993 году открылась первая гостиница. Масштабная застройка курорта началась с 1998 года. На сегодняшний день на курорте действуют почти 250 объектов туриндустрии, в том числе 82 гостиницы, 18 подъемников, 26 горнолыжных трасс общей протяженностью 56 км, 3 снегоходные трассы, 77 кафе и ресторанов, 28 прокатов, 15 автомобильных стоянок, бани, 20 бассейнов под открытым небом. Курорт становится круглогодичным за счет возможностей летних сплавов по горным рекам, прогулок на лошадях, экскурсий и др.

Напомним, что с апреля по май этого года Минстрой России осуществлял прием заявок субъектов Российской Федерации для распределения субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов по финансовому обеспечению создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров. По итогам отбора в 2022 году субсидии предоставлены Камчатскому краю, Республике Адыгея, Тверской области и Кузбассу на строительство 12 объектов дорожной и инженерной инфраструктуры.