«Россети ФСК ЕЭС» обновит коммутационное оборудование подстанции 220 кВ «Дровнино», которая обеспечивает электроэнергией подмосковный Можайск. В зоне обслуживания – территория с населением более 70 000 человек. Работы будут завершены в 2023 году. Проект стоимостью около 206 млн рублей позволит повысить надежность перетоков между Московской и Смоленской энергосистемами, а также электроснабжения потребителей, среди которых Парк Победы c Мемориальным комплексом Героям Великой Отечественной войны, тяговая подстанция РЖД.



Энергетики установят на объекте восемь комплектов элегазовых выключателей, пять трансформаторов тока и два трансформатора напряжения. Центр питания оснастят современными защитами на микропроцессорной базе. Все новое оборудование произведено в России.