«Россети Северный Кавказ» завершили строительство воздушной линии электропередачи для электроснабжения будущей центральной мечети сельского поселения Плиево в Республике Ингушетия. Обращение духовенства и жителей населенного пункта о помощи в возведении Дома Всевышнего в энергокомпании рассмотрели и выполнили вне очереди.

«Мечеть в сельском поселении Плиево строится на пожертвования жителей республики. И мы с радостью присоединились к благому делу. Благотворительность в «Россети Северный Кавказ» рассматривают как системную и последовательную работу, образ жизни предприятия. Готовность всегда следовать интересам жителей округа – это не только ответственная задача по обеспечению бесперебойного и качественного электроснабжения, но и полная вовлеченность в жизнь регионов. Уверен, неравнодушие – один из показателей настоящих профессионалов – людей надежных, с развитым чувством долга», – отметил исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Для надежного электроснабжения важного объекта оперативно-выездная бригада Назрановских районных электрических сетей построила воздушную линию электропередачи 6 кВ общей протяженностью 150 метров.



Энергетики смонтировали 6 железобетонных опор и 500 метров самонесущего изолированного провода (СИП).



Применение СИП обусловлено его неоспоримыми преимуществами. Он позволяет снизить эксплуатационные затраты и риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности, сократить объёмы и время аварийно-восстановительных работ, исключить возможность незаконного подключения к линиям электропередачи. Кроме того, провод пожаробезопасный, устойчив к коррозии, имеет высокий класс надежности и не представляет угрозы для птиц и животных.



Несмотря на сложности – работу в условиях 32-градусной жары – энергетики справились с задачей за два дня.