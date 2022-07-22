Соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ подписано сегодня в Архангельске между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и ООО «Арктический портово-промышленный комплекс "ТАЛАГИ"».

В пятницу, 22 июля ООО «Арктический портово-промышленный комплекс «Талаги»» присвоен статус резидента Арктической зоны РФ для реализации инвестиционного проекта «Арктический портово-промышленный комплекс «Талаги»». Соответствующее соглашение заключено в Архангельске. Подписи под документом в присутствии главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова и губернатора региона Александра Цыбульского поставили заместителя генерального директора по экономическому развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Дарья Кирьянова и генеральный директор предприятия Антон Сиротин.

Проект предусматривает строительство порта с поэтапным развитием и интеграцию его в транспортный коридор «Запад – Восток».

Инвестор планирует создать завод по производству железобетонных массивов гигантов для гидротехнических объектов в Арктике, судоремонтные мощности для обслуживания Арктического флота. На территории комплекса планируется размещение агропромышленного перерабатывающего производства и промышленного парка «Light industry» для малого и среднего бизнеса.

Частью проекта станет организация агропромышленного парка для развития бизнес-проектов по таким направлениям как индустриальная аквакультура, производство кормов для животных, химическая обработка льняного волокна. Также планируется глубокая переработка дикоросов и сити-ферма по выращиванию грибов, зелени.

Объем внебюджетных инвестиций в проект по созданию Арктического портово-промышленного комплекса «Талаги» составит порядка 25 млрд рублей. При этом к реализации финального этапа проекта будет создано 700 новых рабочих мест.

— Благодаря поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, реализация проектов в Арктической зоне стала гораздо привлекательнее, условия для арктических инвесторов являются сегодня одними из лучших в стране, предусмотрен широкий набор мер поддержки – от административной до инфраструктурной. На сегодняшний день в Архангельской области зарегистрировано уже 135 резидентов АЗРФ, общий объем планируемых инвестиций составляет 71,7 млрд рублей, в рамках проектов будет создано почти 5 с половиной тысяч новых рабочих мест, — сказал Александр Цыбульский в ходе церемонии подписания соглашения.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что частные инвесторы в статусе резидентов Арктический зоны РФ уже вложили в экономику региона более 7,3 млрд рублей.