Глава Минэкономразвития России Максим Решетников и губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудили антикризисные меры поддержки бизнеса федерального и регионального уровня, реализуемые в регионе.

В числе основных вопросов рабочей встречи - расширение индустриального парка «Промышленная зона «Заволжье», поддержка ведущих предприятий Ульяновской области, аспекты импортозамещения и антикризисные меры.

На территории Ульяновской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов, планируется создание нового производственного корпуса индустриального парка «Промышленная зона «Заволжье».

«В регионе реализован проект по созданию димитровградского индустриального парка «Мастер». Сейчас мы готовы запустить схожий проект в промышленной зоне «Заволжье» Ульяновска. Это вместе с другими мерами поддержки будет способствовать цивилизованному развитию промышленных площадок и выходу бизнеса из «тени», например, в сфере мебельного производства», -отметил Губернатор Алексей Русских.

В новом производственном корпусе площадью 7500 кв. м. разместятся резиденты-субъекты МСП различных отраслей и масштабов бизнеса, а размер арендной платы будет ниже среднерыночного. Начать строительство объекта планируется уже в текущем году, а ввести в эксплуатацию – летом 2024 г.

Максим Решетников поддержал данную инициативу.

«Для таких регионов как Ульяновская область создание производственной инфраструктуры – это мощный стимул для ускорения развития экономики с быстрым видимым эффектом. Важно создать условия для сохранения занятости и бесперебойной работы предприятий, которым необходима помощь в выстраивании новых логистических и производственных цепочек», - отметил министр.

В рамках встречи обсудили инициативы Ульяновской области по межрегиональному развитию и сотрудничеству в рамках ЕврАзЭС, а также антикризисные и антисанкционные меры поддержки бизнеса, в частности, расширение механизма действия особых экономических зон.