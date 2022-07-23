Сегодня известному профессору МЭИ, к.т.н, автору многочисленных статей и учебников Эдуарду Николаевичу Зуеву исполнилось 85 лет! Специально к юбилею профессора портал RusCable.Ru подготовил видеомемуары с Эдуардом Николаевичем.

От непростого детства и выбора профессии, до историй о поездках на уборку урожая, большой работе на Кубе, исследовательской и научной деятельности и, конечно, современной системе образования в энергетике. То, что кажется нам новым и современным было разработано и реализовано много лет назад, а идеи, которые мы сейчас воспринимаем, как передовые занимали умы научных сотрудников еще 40 лет назад.

Это мемуары о жизни, о человеке, о позитивном отношении к проблемам и бесконечной работе над собой. Рекомендуем к просмотру тем, кто видит современные проблемы образования в энергетике и неторопливую беседу с умнейшим человеком.