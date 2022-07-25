Путь на иностранные рынки безнадежно закрыт?
25 июля 2022, 18:00
Рубрика: За рубежом
Метки: JUNO Cable System, ПВОЛС
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
Источник: habr.com
NEC заключила контракт с компанией Seren Juno Network на строительство транстихоокеанского подводного оптоволоконного кабеля «JUNO Cable System». Кабель должен соединить штат Калифорния (США) с префектурами Тиба и Миэ (Япония). Магистраль будет общей протяжённостью 10 тысяч километров и обеспечит большую пропускную способность при передаче данных между двумя странами. Ожидается, что проект будет закончен к концу 2024 года.
Будут использованы разработанные энергоэффективные повторители и технология SDM (Space Division Multiplexing), что позволит применять в транстихоокеанском подводном оптоволоконном кабеле до 20 пар оптических волокон. Кабель должен будет обеспечить максимальную пропускную способность передачи данных до 350 Тбит/с. Данная скорость будет самым высоким показателем среди всех существующих кабельных систем, соединяющих США и Японию.
Разработчики утверждают, что система будет обладать повышенной устойчивостью к природным катаклизмам в прибрежных районах Японии, важный аспект в сейсмоопасных районах. Также с помощью технологии WSS (Wavelength selective switching) возможно изменение пропускной способности каждого маршрута. Это позволяет быть системе гибкой и реагировать на изменения спроса на трафик и запросы клиентов.
Фото: www.nec.com
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