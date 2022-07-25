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"Россети ФСК ЕЭС" расширила подстанцию Московского энергокольца для подключения новых потребителей на западе столичной агломерации

Россети ФСК ЕЭС расширила подстанцию Московского энергокольца для подключения новых потребителей на западе столичной агломерации

25 июля 2022, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Завершена реконструкция подстанции 500 кВ «Западная», участвующей в электроснабжении западных районов столицы и подмосковного Красногорска с совокупным населением свыше* 1,8 млн человек. Мощность питающего центра выросла более чем на 20% – до 1 376 МВА. Инвестиции в проект составили *790 млн рублей.

На подстанции в ходе реконструкции установлены два трансформатора общей мощностью 250 МВА. Этого достаточно для подключения к сетям около 20 000 городских квартир. Агрегаты размещены в закрытых камерах с системой газового пожаротушения и оснащены автоматикой, которая позволяет контролировать состояние трансформаторов с рабочего места дежурного диспетчера и изменять напряжение под нагрузкой.

Дополнительно смонтированы две ячейки комплектного элегазового распределительного устройства (КРУЭ) 220 кВ, 37 ячеек комплектного РУ 20 кВ, микропроцессорные комплексы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Новое оборудование преимущественно российского производства.

В числе крупнейших потребителей подстанции 500 кВ «Западная» – объекты Московского метрополитена, стадион «Открытие Арена» футбольного клуба «Спартак», всесезонный горнолыжный комплекс «СнежКом».

Объект входит в состав Московского энергетического кольца 500 кВ, включающего девять подстанций и 376 км ЛЭП. Эта инфраструктурная система обеспечивает высокий уровень надежности электроснабжения столицы – в случае выхода из строя одного из «звеньев» подача энергии будет осуществлена от других источников. «Россети ФСК ЕЭС» реализует масштабную программу модернизации питающих центров в составе столичного энергокольца. На сегодня завершена реконструкция подстанций 500 кВ «Бескудниково» и «Очаково», увеличена мощность питающего центра 500 кВ «Чагино». Работы продолжаются.
 

Источник: Россети ФСК ЕЭС

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