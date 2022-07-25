Завершена реконструкция подстанции 500 кВ «Западная», участвующей в электроснабжении западных районов столицы и подмосковного Красногорска с совокупным населением свыше* 1,8 млн человек. Мощность питающего центра выросла более чем на 20% – до 1 376 МВА. Инвестиции в проект составили *790 млн рублей.



На подстанции в ходе реконструкции установлены два трансформатора общей мощностью 250 МВА. Этого достаточно для подключения к сетям около 20 000 городских квартир. Агрегаты размещены в закрытых камерах с системой газового пожаротушения и оснащены автоматикой, которая позволяет контролировать состояние трансформаторов с рабочего места дежурного диспетчера и изменять напряжение под нагрузкой.



Дополнительно смонтированы две ячейки комплектного элегазового распределительного устройства (КРУЭ) 220 кВ, 37 ячеек комплектного РУ 20 кВ, микропроцессорные комплексы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Новое оборудование преимущественно российского производства.



В числе крупнейших потребителей подстанции 500 кВ «Западная» – объекты Московского метрополитена, стадион «Открытие Арена» футбольного клуба «Спартак», всесезонный горнолыжный комплекс «СнежКом».



Объект входит в состав Московского энергетического кольца 500 кВ, включающего девять подстанций и 376 км ЛЭП. Эта инфраструктурная система обеспечивает высокий уровень надежности электроснабжения столицы – в случае выхода из строя одного из «звеньев» подача энергии будет осуществлена от других источников. «Россети ФСК ЕЭС» реализует масштабную программу модернизации питающих центров в составе столичного энергокольца. На сегодня завершена реконструкция подстанций 500 кВ «Бескудниково» и «Очаково», увеличена мощность питающего центра 500 кВ «Чагино». Работы продолжаются.

