Компания «Россети Московский регион» построила электросетевую инфраструктуру в рамках технологического присоединения к сетям еще двух объектов программы реновации жилого фонда столицы. Это четырехсекционный комплекс на Солнечной аллее, вл. 936 в Зеленограде и двухсекционный дом на Люблинской улице, вл.109/1 в Юго-Восточном административном округе Москвы.

Для обеспечения надежного и качественного электроснабжения на площадках установлены по две трансформаторные подстанции с трансформаторами 2х630 кВА. В электроустановках смонтировано современное высоконадежное оборудование, устройства релейной защиты и автоматики, телемеханики, каналы связи и передачи данных, автоматизированные системы учета электроэнергии.

Построены кабельные линии (КЛ) низкого и высокого напряжения: для дома на Солнечной аллее – 20 КЛ общей протяженностью 4,6 км, для дома на Люблинской улице - 12 КЛ общей протяженностью 2,7 км. Совокупная присоединенная мощность составляет более 1,3 МВт. Напряжение будет подано по готовности заявителя.

Дома обеспечат электроэнергией по второй категории надежности, в случае возникновения технологического нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервной.

«Россети Московский регион» активно содействуют реализации программы реновации в столице, начиная с 2017 года. За этот период площадкам реновации компания выдала почти 80 МВт мощности. Всего в 2022 г планируется обеспечить новостройки, возведенные по программе реновации, суммарным объемом мощности 59,2 МВт.