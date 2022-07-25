Специалисты ростовского филиала компании «Россети Юг» подключили к электросетям базовую станцию сотовой связи, построенную в ст. Красноярской – этот населенный пункт является одним из крупнейших в Цимлянском районе. В настоящее время здесь проживают более 4 тысяч человек.

С вводом станции в эксплуатацию повысилось качество голосовой мобильной связи и интернета, сельские жители получили возможность полноценно пользоваться электронными госуслугами, дистанционно обращаться к медикам и проходить обучение в онлайновом режиме.

Для технологического присоединения станции энергетики построили участок воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, установили прибор учета. Объем выданной мощности составил 15 кВт.

До конца текущего года к электросетям в Цимлянском районе будут подключены на постоянной основе еще две станции сотовой связи, установленные ООО «Т2 Мобайл» в ст. Лозновская и х. Лозной. Заявленная мощность каждой из них составляет 7,5 кВт. В настоящее время обе станции обеспечиваются электроэнергией по временной схеме.