«Россети Тюмень» завершили ремонт центра питания одного из крупнейших месторождений углеводородов ХМАО-Югры – Приразломного. Энергетики выполнили плановые мероприятия на одноименной подстанции 110 кВ «Приразломная». На повышение надежности электроснабжения объекта «РН-Юганскнефтегаза» компания направила около 5,3 млн рублей.

«Россети Тюмень» провели на центре питания капитальный ремонт силового трансформатора, осуществляющего преобразование электрической энергии для нужд месторождения. В ходе работ специалисты выполнили чистку и промывку узлов, ремонт системы охлаждения, заменили вводы трансформатора и привод устройства регулирования напряжения под нагрузкой. Для сушки и очистки трансформаторного масла, предназначенного для изоляции токоведущих частей и охлаждения оборудования, энергетики использовали специальную дегазационную установку.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют функционирование электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Выполненные на подстанции 110 кВ «Приразломная» мероприятия повысили надежность энергоснабжения Приразломного месторождения нефти. Центр добычи углеводородов входит в десятку крупнейших в ХМАО-Югре. Всего с начала промышленной эксплуатации в 1986 году здесь добыто свыше 160 миллионов тонн нефти.