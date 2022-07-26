За шесть месяцев 2022 года калмыцкий филиал «Россети Юг» исполнил 388 договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям. Новым потребителям предоставлено 103 МВт мощности.

В числе новых потребителей социальные объекты республики. В частности в Приютненском и Малодербетовском районах Калмыкии к электросетям подключены три фельдшерско-акушерских пункта и офис врача общей практики, медицинская помощь стала доступней для 2,3 тыс. жителей отдалённых от районных центров населенных пунктов. В селе Троицкое Целинного района электроэнергией обеспечен новый детский сад на 30 мест.

Всего на сегодняшний день в Калмыкии действует 761 договор на подключение к сетям с общей запрашиваемой мощностью 22,3 МВт.

Потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный «Портал-тп.рф». Здесь же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Кроме того, доступен еще один полезный интерактивный ресурс – сервис «День потребителя». С его помощью можно записаться на прием к одному из ответственных руководителей «Россети Юг», чтобы обсудить любой вопрос по технологическому присоединению.