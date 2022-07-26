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ООО "Торговый Дом "УНКОМТЕХ" завершил поставку на объект - станция метро "Внуково"

ООО Торговый Дом УНКОМТЕХ завершил поставку на объект - станция метро Внуково

26 июля 2022, 14:00
Рубрика: Компании
Метки: УНКОМТЕХ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "ТД "Ункомтех"

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ООО «Торговый Дом «УНКОМТЕХ» - крупнейший поставщик кабельно-проводниковой продукции в России и СНГ, торговый представитель и сбытовое подразделение, включающее промышленные площадки АО «Иркутсккабель» и АО «Кирскабель» завершил поставку кабельно-проводниковой продукции для постройки станции метро «Внуково».

Проектировщиком для постройки станции метро «Внуково» выступает АО «Метрогипротранс». Длина участка с двумя новыми станциями «Пыхтино» и «Внуково» составит 5,2 км. ООО «Торговый Дом «УНКОМТЕХ» поставил на объект следующую продукцию: кабель силовой и кабель управления.

Результатом постройки станции станет:

  • Постройка станции метро «Внуково» оптимизирует и повысит качество транспортного обслуживания аэропорта Внуково с учетом увеличения объема перевозок пассажиров в 1,5 раза.
  • Появится новый маршрут, который позволит горожанам выбирать оптимальный и комфортный вариант для поездки в Аэропорт «Внуково».
  • Транспортное обслуживание горожан, которые проживают и/или работают в районах вдоль Боровского и Киевского шоссе станет еще качественнее и доступнее.

Источник: ООО "ТД "Ункомтех"

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