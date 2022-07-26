Путь на иностранные рынки безнадежно закрыт?
26 июля 2022, 14:00
Рубрика: Компании
Метки: УНКОМТЕХ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "ТД "Ункомтех"
ООО «Торговый Дом «УНКОМТЕХ» - крупнейший поставщик кабельно-проводниковой продукции в России и СНГ, торговый представитель и сбытовое подразделение, включающее промышленные площадки АО «Иркутсккабель» и АО «Кирскабель» завершил поставку кабельно-проводниковой продукции для постройки станции метро «Внуково».
Проектировщиком для постройки станции метро «Внуково» выступает АО «Метрогипротранс». Длина участка с двумя новыми станциями «Пыхтино» и «Внуково» составит 5,2 км. ООО «Торговый Дом «УНКОМТЕХ» поставил на объект следующую продукцию: кабель силовой и кабель управления.
Результатом постройки станции станет:
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