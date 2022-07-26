«Россети Тюмень» выполнят в текущем году ремонт 12 подстанций, обеспечивающих электроснабжение нефтедобывающей инфраструктуры «Славнефть-Мегионнефтегаза». Энергообъекты, питающие 9 месторождений на востоке ХМАО-Югры, расположены в Нижневартовском районе. Общая стоимость работ составит 22 млн рублей.

На сегодняшний день «Россети Тюмень» завершили около 70 % запланированных мероприятий. Тридцать энергетиков в составе 7 бригад осуществили ремонт 19 силовых трансформаторов, более 50 коммутационных аппаратов и порядка 30 секций шин. Самые масштабные работы проведены на подстанциях «Южно-Аганская» и «Кетовская», где специалисты провели полную диагностику силового оборудования, заменили на трансформаторах выработавшие ресурс детали и очистили трансформаторное масло от влаги, воздуха и механических примесей. Кроме того, на ПС «Кетовская» восстановлен контур заземления, обеспечивающий безопасность находящихся на энергообъекте людей. Весь комплекс работ будет завершен до конца сентября.

Проведение мероприятий на подстанциях повысит надежность электроснабжения 9 центров нефтедобычи, в числе которых Мегинское, Аганское, Кетовское, Новопокурское и Ватинское месторождения. Промыслы обладают крупными запасами углеводородов и вносят значительный вклад в экономику основного нефтедобывающего региона России.