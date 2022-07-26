«Бамстроймеханизация» (входит в Группу компаний 1520) в рамках реконструкции станции Уссурийск завершила монтаж поста электрической централизации (ЭЦ) и готовит к запуску цифровую систему управления движением поездов.

В новом трехэтажном здании ЭЦ разместится комплекс технических средств для управления станцией. Кроме того, будут созданы комфортные условия для персонала, обслуживающего объект.

В настоящее время специалисты «Бамстроймеханизации» модернизируют на станции оборудование сигнализации, централизации и блокировки, а также энергоснабжения. Предстоит установить более 200 металлических опор и смонтировать 15 км новой контактной подвески, заменить более 160 светофоров и смонтировать 400 километров кабеля.

Также на станции установят современную цифровую систему микропроцессорной централизации МПЦ-Е (производство Дивизиона ЖАТ ГК 1520). С ее помощью диспетчерский персонал сможет через компьютер управлять всеми параметрами работы объекта, стрелками и светофорами, а также регулировать маршруты поездов. Современная автоматика обеспечивает эффективность и безопасность перевозок, оптимизирует межпоездные интервалы, повышает пропускную способность линий.

Станция Уссурийск – важнейшее звено по пропуску поездов к тихоокеанским портам и пограничным переходам в Китай и Северную Корею. Для формирования и обработки поездов станция имеет ключевое значение для Дальневосточной магистрали. Модернизация позволит обеспечить эффективную работу объекта при росте объемов перевозок в адрес портов Находкинского узла.

Ранее специалисты «Бамстроймеханизация» уложили на станции Уссурийск 10 километров пути, смонтировали 43 стрелочных перевода в четном и нечетном парках, центральной горловине. Одновременно с этим здесь продолжается устройство пассажирской платформы, ригельного освещения, и шумозащитных экранов.

Фото: ГК 1520