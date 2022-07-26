«Россети Московский регион» завершили строительно-монтажные работы для подключения к электросетям жилого микрорайона «Москвичка» в поселении Сосенское Новомосковского округа столицы. Мощность присоединения составит 20 МВт. Напряжение будет подано по готовности заявителя.

Для электроснабжения объекта специалисты проложили четыре кабельные линии 20 кВ общей протяженностью более 12 км. Источником питания стала крупнейшая подстанция ТиНАО 220 кВ «Хованская». Категория надежности — вторая: в случае необходимости есть возможность перевести электроснабжение объекта на резервную линию.

ЖК отличает выгодное расположение: микрорайон находится в 7 км от МКАД и всего 700 метрах от метро «Коммунарка». Пять жилых домов высотой в 8–15 этажей формируют закрытые благоустроенные дворы с детскими и спортивными площадками. Собственная инфраструктура представлена детскими образовательными учреждениями: построены три детских сада на 465 мест и общеобразовательная школа со спортивным уклоном, рассчитанная на 1125 учеников. На первых этажах домов расположены супермаркеты, магазины, кафе, салоны красоты. Для автомобилей предусмотрены подземные паркинги.