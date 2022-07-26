Представители инспекции государственного строительного надзора министерства строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесии совместно с сотрудниками филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» и подрядной организации проверили ход реконструкции самой высокогорной в республике линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ «Бичесын-Поляна».

Энергообъект, протяженность которого составляет 25,7 километров, проходит по территории Карачаевского и Малокарачаевского районов республики по высокогорному плато Бичесын и Худескому ущелью. Перепад высот, на которых проводятся работы, варьируется от 1 248 до 2 320 метров над уровнем моря.



В ходе реконструкции все деревянные опоры заменяются на металлические, почти в два раза увеличивается сечение провода. Это позволит улучшить пропускную способность ЛЭП и обеспечит резервное электроснабжение для потребителей пяти высокогорных населенных пунктов Кубанского ущелья республики.



В настоящий момент специалисты уже установили 65 фундаментов опор ЛЭП, что составляет 83 % от запланированного. На 41 % завершена работа по монтажу опор, установлена 31 опора ЛЭП.



В ходе инспекционной поездки проверено качество выполняемых работ и их соответствие проектной документации.



Представители министерства строительства и ЖКХ республики отметили, что работы проводятся в сложных условиях высокогорья, при этом из-за отсутствия подъездных дорог и перепадов высоты особую трудность представляет доставка многотонного габаритного оборудования. Несмотря на это, реконструкция энергообъекта ведется интенсивными темпами.



Реконструкция энергообъекта в связи с большим объемом работ, сложным горно-лесистым рельефом, по которой прокладывается трасса ЛЭП, и специфическими погодными условиями разделена на два пусковых комплекса.



При реализации первого этапа будет построено почти 16 километров воздушной линии электропередачи, на втором этапе – около 9 километров. Первый этап реконструкции энергообъекта планируется завершить уже в 2023 году.