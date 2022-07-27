Об этом говорили на рабочей встрече премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрея Назарова с руководством Башкирской генерирующей компании (ООО «БГК»), которая состоялась на Кармановской ГРЭС.

Кармановская ГРЭС находится на северо-западе региона, в 27 км от города Нефтекамска, на реке Буй и была построена с целью использования в качестве топлива местной высокосернистой нефти. Пусковой комплекс первого из шести блоков введён в работу в декабре 1968 года. В дальнейшем, вводя ежегодно по одному блоку мощностью 300 МВт, электростанция в 1973 году стала самой мощной в Башкортостане.

Как отметил Андрей Назаров, Кармановская ГРЭС и сегодня остаётся самой мощной конденсационной тепловой электрической станцией в республике.

– Её установленная электрическая мощность превышает 1 856 МВт. На долю ГРЭС приходится 36% электроэнергии, вырабатываемой Башкирской генерирующей компанией, – подчеркнул премьер-министр. – За 53 года электростанция выработала почти 500 млрд кВт*ч электроэнергии. Этого объёма хватило бы для покрытия энергопотребления всего Башкортостана в течение 20 лет. При этом Башкирская генерирующая компания продолжает работу по повышению надёжности и эффективности энергоблоков Кармановской электростанции.

По словам руководителя правительства, сейчас подготовлен солидный портфель проектов по дальнейшей модернизации станции. Андрей Назаров поблагодарил руководство БГК за серьёзное инвестирование в башкирскую энергосистему, подчеркнув, что это крайне важно как для экономики, так и для экологического благополучия региона.

Представитель ООО «БГК» рассказал, что в результате технического перевооружения и реконструкции генерирующего оборудования в 2021 году установленная мощность электростанции достигла 1 856 МВт.

Якорь – ООО «БГК» продолжает модернизацию энергоблоков Кармановской ГРЭС, которые за несколько десятилетий работы зарекомендовали себя как надёжное и высокоэкономичное оборудование в своём классе. Проекты модернизации трёх энергоблоков победили в конкурентных отборах мощности на 2022-2026 годы и будут обновлены в рамках правительственной программы модернизации ТЭС. В результате их реализации установленная мощность Кармановской ГРЭС увеличится на 69,8 МВт, а величина модернизированной мощности составит 976 МВт, – сообщили в компании.

В целом по итогам конкурсных отборов, прошедших в 2019-2021 годах, в федеральную программу модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций (КОММод) включены восемь объектов БГК суммарной установленной мощностью до модернизации 1 356,4 МВт. Помимо трёх энергоблоков Кармановской ГРЭС в течение ближайших пяти лет будут обновлены по одной турбоустановке на уфимских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, двух стерлитамакских ТЭЦ и Приуфимской ТЭЦ в Благовещенске.

Вместе с технической модернизацией станций энергетики уделяют большое внимание снижению негативного влияния объектов генерации на окружающую среду. Например, в 2021 году на Кармановской ГРЭС выполнили техперевооружение биологических очистных сооружений (БОС). Теперь в системе обеззараживания очищенных сточных вод применяется ультрафиолет. Новое внедрение позволяет обеспечить соответствие очищенных сточных вод гигиеническим нормативам и исключить использование в технологическом процессе токсичного реагента гипохлорита кальция.

В целях сохранения биоресурсов Кармановского водохранилища ГРЭС установила на береговой насосной станции № 1 рыбозащитное сооружение, выполненное в виде воздушно-пузырьковой завесы с рыбоотводящей запанью.

Дополнительно ежегодно в Кармановское водохранилище выпускаются мальки и подросшая молодь белого амура и толстолобика. Всего за последние три года Кармановская ГРЭС закупила и выпустила в водохранилище 135 тысяч мальков на сумму более 2,8 млн рублей.

На встрече с энергетиками Андрей Назаров акцентировал, что данное совещание – это хорошая возможность для обсуждения планов развития Башкирской генерирующей компании и вопросов, связанных с деятельностью Кармановской ГРЭС. Он подчеркнул, что правительство готово оказывать всестороннюю поддержку предприятию.

Фотографии предоставлены пресс-службой ООО «БГК»