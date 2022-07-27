Чеховское производственное отделение АО «Мособлэнерго» увеличило мощность 5 трансформаторных подстанций с начала текущего года в рамках программы повышения надёжности электроснабжения потребителей Подмосковья. Мероприятия выполнялись под контролем Министерства энергетики Московской области.

Ремонт проходил на трансформаторных подстанциях, находящихся в городе Чехове, расположенных по адресам на улицах Солнышевской, Полиграфистов, Весенней, Московской и Колхозной. В частности, на объектах была произведена замена трансформаторов, которые уже не справлялись с повышенной нагрузкой и из-за этого периодически возникали перебои в электроснабжении. На 4 объектах трансформаторы мощностью 400 кВА были заменены на трансформаторы 630 кВА. А на подстанции, находящейся на ул. Солнышевского, установлен трансформатор мощностью 1000 кВА.

Замена оборудования на подстанциях позволила значительно сократить поступающие жалобы от потребителей. От данных ТП запитано более 10 многоквартирных домов, частный сектор, промышленные здания, а также объекты инфраструктуры.

Также в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья в текущем году Чеховское производственное отделение улучшило качество подачи электроэнергии для д. Мерлеево. В деревне была реконструирована воздушная линия протяженностью почти 1 км, а также построена комплектная трансформаторная подстанция 250 кВА. Теперь новые объекты обеспечивают электроснабжение 16 участков для многодетных семей, водозаборный узел и частные жилые дома. Ранее потребители деревни были запитаны от другой менее мощной подстанции.

В рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей АО «Мособлэнерго» заменило в городском округе Чехов 21 из 30 запланированных опор и 1,1 км из запланированных 2,6 км проводов на линиях электропередачи, расположенных в зоне ответственности компании.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей АО «Мособлэнерго» выполняет в 21 округе Подмосковья. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ. Среди округов, вошедших в программу: Раменское, Домодедово, Ступино, Пушкино, Щелково, Чехов, Егорьевск, Красногорск, Истра, Орехово-Зуево, Люберцы, Одинцово, Солнечногорск, Клин, Электрогорск, Зарайск, Кашира, Воскресенск, Дубна, Мытищи, а также Ленинский городской округ.

В 2022 году компания заменит в указанных округах 554 опоры, отремонтирует 70 и построит 26 новых трансформаторных подстанций, построит более 30 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6 кВ.