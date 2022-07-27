Южно-Уральский приборостроительный кластер «ПЛАНАР» в Челябинской области подтвердил соответствие федеральным требованиям и приказом Минпромторга России от № 3090 включен в федеральный реестр.

Промышленный кластер сформирован на базе производственного предприятия «ПЛАНАР», специализирующегося на производстве радиоэлектронных устройств, и его ключевых партнёров. Он стал одним из первых промышленных кластеров, вошедших в федеральный реестр в 2016 г. В 2022 г. кластер повторно подтвердил соответствие требованиям Минпромторга России.

В настоящее время в состав кластера входит 11 участников. Номенклатура производимой участниками промышленного кластера продукции включает комплектующие для векторных анализаторов цепей, электрическую распределительную и регулирующую аппаратуру и различные виды комплектующих для производства электронных приборов.

Участниками кластера реализуется 4 совместных проекта по производству импортозамещающей продукции на общую сумму 852 млн рублей. Повторное включение промышленного кластера в федеральный реестр позволит предприятиям-участникам возместить часть затрат на реализацию этих проектов на всех этапах жизненного цикла от разработки продукции до ее серийного производства,

– отметил представитель Минпромторга России.

Согласно программе развития, к 2027 г. участники промышленного кластера планируют достичь следующих показателей: объём производства промышленной продукции – 1,6 млрд руб., объём инвестиций в основной капитал – 100 млн руб., количество рабочих мест – 405.

С 2016 года Минпромторгом России в рамках постановления № 41 поддержано 16 совместных кластерных проектов на общую сумму 3,4 млрд рублей (на 1 рубль бюджетных средств приходится порядка 6 рублей внебюджетных инвестиций). На период с 2022 г. по 2024 г. в федеральном бюджете на реализацию данного механизма заложено 1,5 млрд рублей.