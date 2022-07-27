Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области рассмотрело проектную документацию на капитальный ремонт объекта «Цифровизация городского хозяйства» в городе Череповце. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация работает в ЕЦПЭ.



Федеральный проект «Умный город» является частью национальной программы «Цифровая экономика». Разработка этого направления поручена Минстрою России. Целью проекта является обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий во всех сферах городского хозяйства для обеспечения качества жизни в российских городах.



В 2019 году Череповец вошел в федеральную программу цифровизации городского хозяйства «Умный город» в статусе пилотной территории. Проект рассчитан до 2024 года. Стандарт «Умного города» включает мероприятия в сферах городского хозяйства, «умного» ЖКХ и транспорта, интеллектуальной системы общественной и экологической безопасности, туризма и сервиса и других направлений. Кроме того, за счет применения цифровых технологий власти города и правительство Вологодской области намерены повысить эффективность использования муниципальных ресурсов и совершенствовать систему государственно-частного партнерства в регионе.



Проектной документацией, одобренной государственной экспертизой Вологодской области, предусмотрено проведение капитального ремонта объектов по программе «Цифровизация городского хозяйства».* Проектную документацию предоставило Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов».

*Информация подготовлена на основе данных ЕГРЗ и других открытых источников.



Фото: Официальный сайт города Череповца